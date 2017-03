65% de las mujeres heterosexuales llegan al orgasmo

Un estudio publicado en la revista Archives of Sexual Behavior basado en encuestas online (en línea) detalla que sólo el 65% de las mujeres heterosexuales aseguran llegar al orgasmo en sus relaciones amorosas. La satisfacción sube al 66% en el caso de las mujeres bisexuales y hasta el 86% en el caso de las mujeres lesbianas.

Mientras que para el caso de los hombres heterosexuales, el 95 por ciento asegura que llegan al orgasmo “regularmente o siempre”. La misma respuesta obtuvo el 89% en el caso de los hombres homosexuales y el 88% en el caso de los hombres bisexuales.

La encuesta fue respondida por 52.588 norteamericanos de edades comprendidas entre los 18 y los 65 años que mantenían una relación de pareja. La mayoría son heterosexuales (26.032 hombres y 24.102 mujeres) y sólo 2.454 hombres y mujeres se manifestaron homosexuales o bisexuales.

El estudio, realizado por investigadores de las universidades de Indiana y de Chapman, determinó también que sólo el 65% de las mujeres heterosexuales aseguran llegar al orgasmo en sus relaciones amorosas. La satisfacción sube al 66% en el caso de las mujeres bisexuales y hasta el 86% en el caso de las mujeres lesbianas.

Para los científicos, esta diferencia entre hombres y mujeres se debe a factores sociológicos y evolutivos, y también al hecho de que las mujeres conocen mejor la anatomía femenina y sus secretos que los hombres.

También puede influir que la mujer necesita más tiempo que el hombre para excitarse sexualmente y que los hombres por lo general desean el orgasmo con más frecuencia que las mujeres, según los investigadores.

Y está también la percepción de cada uno de los miembros sobre su pareja: según esta encuesta, el 41% de los hombres heterosexuales dijo que su pareja siempre llega al orgasmo, pero sólo el 33% de las mujeres heterosexuales confirmaron que realmente lo alcanzan en sus relaciones.

La investigación sugiere que las mujeres pueden fingir el orgasmo por diferentes motivos, incluyendo el amor a su pareja, por lo que la comunicación entre amantes siempre resulta clave.

Las mujeres heterosexuales que experimentan orgasmos manifestaron en la encuesta lo que mejor funciona: estimulación genital, prolongar el acto sexual, expresar el amor durante los encuentros y decir a la pareja sus preferencias.

Los investigadores destacan que la alta tasa de orgasmo de las mujeres lesbianas debe interpretarse como un dato alentador para las mujeres heterosexuales, ya que la investigación señala que en las relaciones heterosexuales las mujeres tienen la posibilidad de experimentar el orgasmo con mayor intensidad y frecuencia.

Los investigadores destacan que, si bien las diferencias entre la satisfacción sexual entre hombres y mujeres heterosexuales eran conocidas desde hace tiempo, los datos relativos a las mujeres lesbianas obtenidos en este estudio no pueden considerarse concluyentes, reconociendo que todavía hay muchas lagunas en el conocimiento del orgasmo femenino.

También destacan que alrededor del 30% de los hombres encuestados considera prioritaria la penetración como modo de satisfacer a la pareja, lo que constituye un tremendo error que puede explicar la diferencia de satisfacción entre mujeres heterosexuales y lesbianas a la hora de alcanzar el orgasmo.

La conclusión, según los investigadores, es que las relaciones de pareja ofrecen muchas posibilidades diferentes que pueden aumentar la frecuencia e intensidad de los orgasmos, particularmente en el caso de las mujeres heterosexuales.

Referencia y fuentes:

