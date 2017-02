Sobre comercio, migración y América Latina dialogaron Kuczynski y Trump

El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, indicó que durante el diálogo con su homólogo Donald Trump abordaron aspectos referidos “al comercio, la migración, los problemas en América Latina y la muy buena relación con Estados Unidos (…) Ha sido una reunión cordial y constructiva”.

Al llegar a la Casa Blanca, el mandatario peruano fue recibido por el presidente de Estados Unidos, con quien sostuvo una reunión privada por espacio de 15 minutos.

Luego, participaron en una reunión ampliada que se desarrolló por 25 minutos adicionales, a la que se unieron el canciller peruano, Ricardo Luna, y funcionarios de ambos países.

El presidente Kuczynski, primer dignatario de América Latina que se reúne con su par estadounidense, indicó además que el próximo año se llevará a cabo la Cumbre de las Américas en Lima, donde asistirá el presidente Trump y otros mandatarios de la región, y eso dará la “oportunidad de explorar otras opciones” sobre los acuerdos comerciales con Estados Unidos.

También comentó que abordaron el tema de la migración de peruanos a Estados Unidos, muchos de los cuales migraron a ese país por los problemas que vivió el Perú en el pasado como el terrorismo, la hiperinflación; situación que su par Trump “entendió muy bien”.

Sobre el tema migratorio, Kuczynski señaló que “hay peruanos que no son legales”, y un mínimo porcentaje de ellos están privados de su libertad. Por ello, sentenció que “el Perú no ha exportado criminales a Estados Unidos”, y los defenderá.

En otro momento mencionó que dialogaron sobre la posibilidad de que el Perú reciba asistencia técnica y agrícola para el desarrollo económico en zonas muy pobres como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Con relación a la posición del Perú frente a Venezuela dijo que es un país amigo de América Latina y reiteró su apoyo a la democracia en la región. “Haremos todo lo posible para que prevalezca la democracia y el bienestar en todos los países de América. Lo que nosotros apoyamos es la democracia”, recalcó.

Kuczynski refirió que la situación del ex presidente Alejandro Toledo “es un tema judicial del cual no se ha hablado por más de unos segundos en esta reunión. Es un tema que lo maneja el Poder Judicial del Perú y de aquí (Estados Unidos), y eso seguirá su curso. Nosotros (el Ejecutivo) no estamos directamente en eso”.

Durante la reunión en la Casa Blanca acompañaron al mandatario Kuczynski, el canciller peruano Ricardo Luna y el embajador del Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja.