 ODEPA respalda organización de Lima 2019

* El nuevo Presidente de la ODEPA regresó al Perú para reunirse con los directivos del COPAL y visitar las instalaciones que albergarán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

* El directivo chileno dijo que está seguro de que los Juegos de Lima serán una fiesta maravillosa y que lo que va a pasar en 2019 será extraordinario.

Cuando decidió entrar a la dirigencia deportiva, Neven Ilic sabía que el futuro tenía preparado mejores cosas para él. Albergaba la ilusión de darle un nuevo rumbo al deporte continental y no cesó hasta lograr su objetivo de ser elegido como el máximo directivo deportivo en América. Sorprendiendo a todos, ganó la elección en la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) y lo primero que hizo fue venir al Perú para darle el respaldo necesario a la organización que prepara los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Una semana después de su primera visita, donde tuvo la oportunidad de reunirse con el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el dirigente chileno regresó al país, junto al Comité Ejecutivo de la ODEPA, para sostener una serie de reuniones con la organización local y lo que escuchó le deja tranquilo y ahora cree que se cumplirá con el reto de hacer ‘los mejores Juegos de la historia’, como él mismo sostiene.

¿Señor Neven Ilic, qué impresión tiene de esta segunda visita al Perú con su grupo de trabajo?

Tengo la impresión de que hay un compromiso grande, desde el Presidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta todo el equipo de trabajo. Creo que estamos a poco tiempo y el desafío es llegar a los Juegos. Estamos a dos años y hay muchas cosas por hacer. Tenemos muchas construcciones y esa es la parte más complicada, pero veo que hay mucha confianza y compromiso de todos y bastante esperanza de que van a andar bien, como Lima se merece.

¿Qué debe esperar el Perú de estos Juegos?

El desafío es grande, cuando uno postula no se imagina lo que viene. Creo que los peruanos no se imaginaron lo que tendrían cuando lo ganaron, nosotros tampoco en Chile. Este es un compromiso gigantesco que mueve al país, a los políticos y es una linda fiesta. Creo que muchos no se imaginan lo que van a vivir, nosotros tampoco. Perú y Chile, los tendremos por primera vez. Es una fiesta maravillosa que compromete al país, a la juventud. Genera pasión por la camiseta, por el himno, por el logo de ustedes y eso es bueno.

¿Pensó en algún momento que los Juegos estaban en riesgo por los problemas climáticos que sufrió el Perú?

Nuestros países son fuertes, nosotros con terremoto, tsunami, ustedes con lluvia. Al final, nuestros países son criados en este ambiente. Pero, sabemos salir adelante. A veces estas cosas unen más en lugar de significar un problema. Eso está pasando con Perú, eso pasó, nos pasa, pero la vida sigue. Así lo enfrentó el gobierno peruano y eso es extraordinario.

¿Cuándo dijo en su primer discurso que su prioridad serían los Juegos Panamericanos, en qué se traducirá ello?

En el compromiso diario con la COPAL. El gran desafío de ODEPA es ayudar a que Lima salga adelante. Lo peor que le puede pasar a la ODEPA es que no sean los Juegos tan maravillosos como nos hemos imaginado, pero ahí está el compromiso de nosotros. Este es el producto principal de ODEPA y su principal función y la mía, como Presidente, es estar acá lo que más se pueda para ayudar a que ésta sea la mejor fiesta de la historia de los Panamericanos.

Cuando se reunió con el Presidente de la República, ¿cuál fue su impresión y qué le dijo?

Desde el punto de vista de Pedro Pablo Kuczynski, la mejor de todas. Hay un compromiso total y en ningún momento se habló de otra cosa que no fuera avanzar y apoyar. Está dispuesto a todo apoyo y muy orgulloso de tener actividades de todo tipo, incluido los Panamericanos. El apoyo que nosotros vimos del Presidente fue pleno.

¿Hacer los Juegos significa darle un nuevo impulso al deporte en nuestro país?

Estos Juegos son grandes oportunidades de tomar un proyecto a futuro en el tema deportivo. Es encaminarse en esa meta. No sé cómo ustedes (Perú) toman el desafío desde el punto de vista de los problemas de la sociedad, pero se debe aprovechar la importancia del deporte. Esta es una de las oportunidades que se ofrecen a países como Perú, Chile y del continente, de reencauzar la visión que tienen en el deporte. Yo pienso que el deporte en la sociedad hace bien. Estos Juegos deben ayudar a Perú a impulsar esa idea.

¿Qué piensa de las críticas de los políticos contra el deporte?

La política con el deporte no se debe juntar, aunque en nuestros países sí pasa eso. Creo que los políticos deben estar en lo suyo, nosotros en lo nuestro. Tenemos caminos que recorrer. El de nosotros es el mejor y es impulsar el deporte. Queremos ayudar a los países a que se haga más deporte. Que nuestros niños vuelvan a tener el deporte como parte importante de su desarrollo. No sé cómo serán los parámetros acá (Perú), pero en Chile cada vez tenemos más niños sedentarios, obesos. Obviamente el mejor camino para salir de eso tiene que ver con el deporte.

¿Qué sensación le dejó Carlos Neuhaus, presidente del COPAL?

Es fantástico y muy valiente. Fue valiente en tomar este desafío y lo tomó hace pocos meses. Estamos cerca de los Juegos, pero está muy entusiasmado y con confianza en hacer las cosas.

¿Cómo piensa que serán los Juegos en Perú?

No me queda duda. Tienen un país fantástico, un bonito entorno, una cultura envidiable y rica comida y creo que lo van a hacer bien. Creo que la gente no se da cuenta del mérito que tuvieron en ganarlos. Ustedes tienen algo que nosotros soñamos y no logramos, aunque ahora sí lo tendremos en 2023. Solo son 10 países en el continente que han hecho Juegos Panamericanos. Lo que va a pasar en 2019, todavía no se dan cuenta de ello, pero va a ser extraordinario.

¿Cómo toma su elección como nuevo presidente de la ODEPA?

Fue una pelea dura, pero es bueno ese tipo de peleas. En este mundo es difícil leer lo que va a pasar. Pero hice el trabajo y ahora en el Comité Ejecutivo tenemos un grupo de personas extraordinario, con un desafío lindo de cuatro años. A todos nos mueve el deporte y hacer un buen trabajo para el deporte.