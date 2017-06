Para ganaderos, consumo per cápita de leche es de 72 litros por año y no 87 como dijo el ministro de Agricultura

• Déficit de consumo de leche es de 48 litros, y no 33, como calcula Ministro de Agricultura.

• Niveles de consumo de leche per cápita son los mismos que hace 45 años.

La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) afirma que el consumo per cápita de leche en el país asciende a 72 litros al año (según las propias cifras del MINAGRI), y no a 87 litros, como lo mencionara el Ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, durante la conmemoración del Día Mundial de la Leche, celebrado el 01 de Junio del presente año en Palacio de Gobierno. De esta manera, el país presenta un déficit en el consumo de leche de 48 litros por habitante, en relación a los 120 litros anuales que debe consumir según la FAO, y no 33, como parecen creer las autoridades.

La diferencia de cifras, según manifiesta AGALEP, se debe a que en el cálculo del Ministro Hernández se suma las cifras de consumo nacional más importaciones, sin embargo, no resta las cifras de exportaciones. El resultado de este error es la cifra total de demanda en el país, y no el consumo per cápita. Ada Achic, presidenta de este gremio ganadero, afirmó que “al no restarle a nuestro ya mermado consumo interno las exportaciones de leche, el Ministro Hernández está exagerando las cifras”.

Problema de Salud Pública

Según Achic, el consumo per cápita de leche finalmente empieza a alcanzar el mismo nivel de consumo de hace 45 años. “Este incremento lo ha cubierto la industria con mayores importaciones de leche en polvo, a pesar de que nosotros estamos en la capacidad de producir leche fresca suficiente para abastecer la demanda”, afirma.

Por otro lado, la dirigente de los ganaderos argumentó que la sustitución de leche fresca por leche en polvo se comienza a constituir en un problema de salud pública. “La industria reemplaza la leche fresca por leche en polvo muy barata, beneficiando así sus utilidades, pero en directo detrimento de los ganaderos nacionales y de la salud pública nacional”, indica la presidenta en referencia a los tres golpes térmicos que recibe la leche en polvo al convertirse en evaporada.

Para Achic, el ministro de agricultura, así como las autoridades de salud, parecen mirar de costado frente a los actos de la industria lechera. “El consumo de leche en Perú es muy bajo con respecto a lo recomendado por la FAO, y para colmo las autoridades del MINAGRI y de Salud se hacen la vista gorda con respecto a la calidad de la leche que entrega la industria lechera a los peruanos”, aseveró. “Debido a los tres procesos térmicos por los que pasa el producto, para ser convertido en polvo, recombinado a su estado líquido, y esterilizado para verterlo en la lata, se resta contenido nutricional a esa leche”.

Cabe resaltar que al año 2016, la producción nacional de leche fresca llega a 2 millones de toneladas, pero se importan 665 mil toneladas (o su equivalente en leche fluida), que representan el 25% del abastecimiento del mercado nacional”.